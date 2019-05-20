بالوثيقة.. تحالف الاصلاح يطالب ابعاد قضية عبد الواحد عن التدخلات السياسية

2019/05/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ طالب تحالف الإصلاح والإعمار بإبعاد قضية شاسوار عبد الواحد عن أية تدخلات سياسية بسبب مواقف الأخير من بعض القضايا في الإقليمودعا التحالف في بيان صحفي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، الى الاحترام الكامل للإجراءات القضائية العادلةمطالبا القوى السياسية في الإقليم بالحفاظ على مكتسبات العملية الديمقراطية وأساسها حرية التعبير عن الرأي

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