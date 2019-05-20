2019/05/20 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / أمانة بغدادر تعلن تثبيت حدود 2000 قطعة ارض سكنية جنوبي العاصمة

20/05/2019 17:38:00 PM |

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واع /بغداد / ز .أ

أعلنت أمانة بغداد،اليوم الاثنين، عن إفراز وتثبيت حدود 2000 قطعة ارض سكنية طابو صرف جنوب بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن " بلدية الرشيد قامت بفرز وتثبيت 2000 قطعة ارض سكنية طابو صرف ضمن المقاطعة 2/10 جنوب بغداد".

وأضافت الأمانة ، أنه تم "تحديداً المقطع الخامس من المقاطعة وتسلميه الى دائرة التسجيل العقاري"، معلنة استعدادها لـ "صرف إجازات البناء لمالكي الاراضي".

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