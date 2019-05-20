موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون الغرامات وينهي قراءة قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة

2019/05/20 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، ‏اليوم الاثنين، بحضور 210 نواب على قانون تعديل قانون الغرامات وينهي قراءة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وتقرير التحقيق بحادثة دار الاناث المشردات ويناقش الوضع البيئي في البصرة.

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