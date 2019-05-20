الكعبي: الدستور العراقي لم يسمح باستخدام أراضي البلاد كقواعد عسكرية

2019/05/20 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رفضه لاستخدام العراق منطلقا لضرب جيرانه, وقال في تصريح، إن الدستور العراقي لم يسمح باستخدام أراضي العراق كقواعد عسكرية لضرب أية دولة، كانت إيران او غيرها، مبينا أن الحكومة ومجلس النواب يسعيان الى أن يكون العراق بلدا متوازنا مع جميع الأطراف.

وأضاف، أن العراق من خلال القانون والدستور يسعى لحل المشاكل على المستوى المحلي والدولي وفق الأطر القانونية والسلمية.

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