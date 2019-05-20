2019/05/20 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن تسلم "رائد البلداوي" مهام عمله مفتشا عاما للوزارة بدلا عن المفتش السابق "عدنان كريم، مشيرة الى أن الاخير تسلم مهام مفتشية وزارة العمل.

وقالت في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إن "رائد حسين علي البلداوي تسلم، اليوم، مهام عمله مفتشا عاما لوزارة الصناعة والمعادن بدلا عن عدنان كريم سلمان"، مبينة أن "الاخير تسلم بدوره مهام المفتشية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وأوضح البيان ذلك تم "بحضور وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، وسط ترحيب وتمنيات بالنجاح والموفقية والإبداع لخدمة الصناعة العراقية".واعرب الجبوري عقب مراسيم الاستلام والتسليم عن ترحيبه واعتزازه بالمفتش العام الجديد ، متمنيا له النجاح والإبداع لرفد المسيرة الصناعية بإنجازات جديدة تسهم في النهوض بالواقع الصناعي والتنموي في البلاد.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصناعة والمعادن العراقية تعين مفتشاً عاماً جديدا للوزارة .. من هو؟) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصناعة والمعادن العراقية تعين مفتشاً عاماً جديدا للوزارة .. من هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).