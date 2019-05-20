محافظة بغداد تؤكد قرب اعلان اسماء المتقدمين لتعيينات الصحة

2019/05/20 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن قرب اعلان اسماء المتقدمين على التعيين في دائرة صحة بغداد الرصافة لغرض مقابلتهم.وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري خلال زيارة تفقدية لمديرية صحة الرصافة برفقة عدد من اعضاء مجلس المحافظة ولقاءه رئيس الدائرة، ان “زيارتنا جاءت للاطلاع على احتياجات المديرية والمؤسسات الصحية التابعة لها وامكانية تقديم […]

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