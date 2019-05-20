لماذا تظهر النقاط البيضاء على الأظافر؟

2019/05/20 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نقاط أو خطوط بيضاء تظهر على أظافرنا، فتثير القلق لدى البعض، خاصة بسبب شكلها المزعج، إلا أن الأطباء يقللون من خطورة الأمر.

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