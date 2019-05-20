الاتحاد الوطني يرد على الجبوري بشأن إبقائه محافظا لكركوك

2019/05/20 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اي شراكة له مع محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري.

وقال الحزب في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه

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