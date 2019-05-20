حرائق جديدة بمحاصيل الحنطة غربي نينوى

2019/05/20 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني، اليوم الاثنين، عن حرق اكثر من 40 دونم بمحصول الحنطة غربي مدينة الموصل.وقال المصدر في حديث صحفي، ان "حريق اندلع بمحصول الحنطة ماياقارب اربعين دونماً من محصول الحنطة بقضاء مخمور غربي مدينة الموصل"، مشيرا الى فرق الدفاع المدني تكافح الحريق".

وفي الوقت نفسه اعلنت وزارة الزراعة، ان عمليات الحرق هي قضية علمية وليست تخريبة.هذا وشهدت العديد من محافظات البلاد حرائق شملت اراضي زراعية ملحقة خسائر مادية كبيرة هدفها تدمير الاقتصاد العراقي.انتهى/س

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