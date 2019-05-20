مدرب الديوانية يكشف سبب الاضراب عن التدريبات

2019/05/20 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف مدرب فريق الديوانية رزاق فرحان، الاثنين، سبب اضراب فريقه عن التدريبات بالرغم من اقتراب مباراته في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.وقال فرحان لـ / المعلومة/ إنه “اوقفنا تدريبات الفريق مؤقتاً بسبب عدم استلام اللاعبين والمدربين مستحقاتهم لاشهر عديدة”، مبيناً ان “المشاكل المالية لا زالت تطارد النادي والجميع يتحمل المسؤولية”.[…]

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