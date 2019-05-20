2019/05/20 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي على توليه منصبه، وذلك ردا على سؤال بهذا الشأن.وأضاف بيسكوف أن بوتين سيهنئ نظيره الأوكراني المنتخب زيلينسكي إذا حقق تقدما في تسوية الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وفي إصلاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرملين: بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأوكراني زيلينسكي على تنصيبه وكالة خطوة برس.

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