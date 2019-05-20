علاوي: حرائق المزارع رسالة واضحة للعراق وما هلاك الأسماك عنكم ببعيد

2019/05/20 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال علاوي في تغريدة على {تويتر}" غريب جدا ان تمر الحرائق التي طالت الحقول الزراعية في عدد من المحافظات مرور الكرام..



اختيار التوقيت يكشف عن الجهات المستفيدة او لربما المتورطة بتلك الحوادث والرسالة واضحة {لن نسمح للعراق بأن يكتفي ذاتياً} وما هلاك الأسماك عنكم ببعيد".وأضاف" على الحكومة اجراء تحقيق فوري وحقيقي لكشف الجهات التي تقف وراء تلك الاعمال الإرهابية الاجرامية والإسراع بتعويض أصحاب تلك الحقول".انتهى

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