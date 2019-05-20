بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي

2019/05/20 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجه النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم الاثنين، سؤالا برلمانيا جديدا لرئيس ديوان الوقف الشيعي لبيان اسباب تأخر احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان من حملة الشهادات العليا.وقال المحمداوي في بيان صحافي تلقت “كلكامش برس” نسخ منه: ” وجهنا سؤالا برلمانيا جديدا اليوم الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للإجابة عليه […]

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