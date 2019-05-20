2019/05/20 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب بدر الزيادي اليوم الاثنين، عن تفويض قادة الكتل السياسية لرئيس الجمهورية برهم صالح، للقيام بدور الوساطة بين ايران ودول الخليج، للحيلولة دون الانزلاق في حرب.وقال الزيادي في تصريح لـ/SNG/، ان “اجتماع رئيس الجمهورية يوم امس يالرئاسات الثلاث والقيادات السياسية كان مهما للغاية”، مبينا ان “الرئاسات الثلاث اعطوا تخويل لرئيس الجمهورية بالدخول ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القادة السياسيون يفوضون رئيس الجمهورية بوساطة لحل أزمة المنطقة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القادة السياسيون يفوضون رئيس الجمهورية بوساطة لحل أزمة المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).