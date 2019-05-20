2019/05/20 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، ضبط 10 سمات دخول “مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين” في مطار النجف.وقالت الهيأة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “فرق العمل ضبطت 10 سمات دخول “مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين” في مطار النجف قادمين على شركة الخطوط الجوية الايرانية (اتا اير) يرمون الدخول للبلاد”.واضافت […]

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