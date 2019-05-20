محكمة ترفض بقاء مهاجر عراقي في الولايات المتحدة

2019/05/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

رفضت

المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الإثنين، التماسًا بعدم ترحيل مهاجر عراقي مسيحي يعيش

في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد إدانته في قضية مخدرات، رغم قوله

إنه قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى وطنه.

ورفض

القضاة الاستماع لطعن أمير شابو، الذي اعتُقل في عام 2017 أثناء حملة استهدفت مئات

المهاجرين العراقيين ممن لهم سجل جنائي وجرى ترحيلهم ضمن خطة للرئيس دونالد ترامب لتعزيز

إنفاذ قوانين الهجرة.

وكان شابو طعن في حكم ضده أصدرته محكمة أقل درجة.

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