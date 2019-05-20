الجزائري يؤكد قرب إعلان أسماء المتقدمين على التعيين في دائرة صحة

2019/05/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاثنين، قرب اعلان اسماء المتقدمين على التعيين في دائرة صحة بغداد الرصافة لغرض مقابلتهم.

وقال

محافظ بغداد، خلال زيارة تفقدية لمديرية صحة الرصافة برفقة عدد من اعضاء مجلس المحافظة

ولقائه رئيس الدائرة، إن “زيارتنا جاءت للاطلاع على احتياجات المديرية والمؤسسات

الصحية التابعة لها وامكانية تقديم الدعم لها على مستوى الاجهزة الطبية والمستلزمات

العلاجية ضمن موازنة محافظة بغداد لهذا العام”.

واضاف

الجزائري، ان “الزيارة تهدف للاطلاع على آلية تنظيم ملفات المتقدمين على التعيينات

ضمن ملاك المديرية اذ فاق عدد المتقدمين العدد المطلوب والمتاح من درجات وظيفية حيث

سيتم الاعلان عن اسماء المتقدمين على التعيينات خلال الايام المقبلة”.

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