مجلس ديالى يعلن استعداد المحافظة لاجراء التعداد السكاني

2019/05/20 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة ديالى عن استعداد المحافظة لاجراء التعداد السكاني لعام ٢٠٢٠ والعمل بنظام Gps لغرض تحديد الوحدات الادارية.وقال علي الدايني رئيس المجلس في بيان اليوم انه استقبل مدير أحصاء ديالى جاسم سعيد حسين لبحث الاستعدادات الجارية لاجراء التعداد السكاني لعام 2020 الذي سيشمل جميع الاقضية والنواحي في عموم المحافظة”.واضاف ان اتفاق جرى […]

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