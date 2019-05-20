2019/05/20 | 18:39

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صالح يؤكد على ضرورة تثبيت الاستقرار الامني والسياسي في المنطقة

الاثنين

20

ايار

2019 :

06:06 pm

28

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات

البناءة بين جميع الإطراف وصولا الى حلول جذرية تساعد على تثبيت

الاستقرار الامني والسياسي فيها. جاء ذلك خلال لقاء صالح مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز حيث

اشار الى ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن

تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين.



من جانبه جدد السفير التركي

دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة

لتذليل العقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين.

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