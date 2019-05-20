ظريف يرد على تهديدات ترمب بتدمير إيران

2019/05/20 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، على تصريحات الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ بشأن بلاده، مؤكدا أن “التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران”.وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن “ترامب مدفوعا بـ”الفريق ب”، يأمل في أن ينجز ما فشل الإسكندر (المقدوني) وجنكيز(خان) وغيرهما من المعتدين

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