صحة البصرة تصدر توضيحاً بشأن مهاجمة كلاب سائبة لمعاون طبي

2019/05/20 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أوضحت

دائرة صحة البصرة، الإثنين، حقيقة مهاجمة كلاب سائبة لمعاون طبي اثناء خروجه من مستشفى

الزبير في البصرة.

وذكر

إعلام الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن، “صوراً لمعاون

طبي في مستشفى الزبير العام، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، تبين تعرضه لعضة كلب

اثناء التحاقه بالدوام المسائي حيث يدعي من نشر الصور ان الحادث وقع داخل المستشفى”.

وقالت

إن، “الحادث وقع خارج سور المستشفى وليس داخل المستشفى على الشارع العام عند قدوم

المنتسب للمستشفى تمت مهاجمته من هذه الكلاب الموجودة في الشارع، حيث توجد هنالك عشوائيات

وساحات متروكه خلف وامام المستشفى وتم متابعة الأمر من قبل مدير المستشفى شخصياً وقسم

المتابعه والمعاون الإداري، بالتنسيق مع العيادة البيطرية ومديرية البلديه لأنها مسؤولة

عن مكافحة هذه الظاهره في الشوارع”.

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