2019/05/20 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * يقف العراق في المنتصف بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، الدولتان اللتان كانت لهما مصلحة إسقاط النظام وإشاعة الفوضى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدفع ثمن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الامريكية “الخاسر الأكبر”) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدفع ثمن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الامريكية “الخاسر الأكبر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).