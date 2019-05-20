الربيعي: على وزارتي النفط والنقل إيجاد بدائل لضمان استمرار التصدير والاستيراد

2019/05/20 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الوزارات المعنية الى إيجاد وسائل وطرق بديلة لتوريد البضائع الى العراق، في حال إغلاق مضيق هرمز وتوقف البواخر والناقلات البحرية.

وأوضح الربيعي في بيان، ان عددا من البلدان العربية تسعى للبحث عن بدائل عن الموانئ المتاحة لديها، لضمان تواصل الاستيراد، وتصدير النفط والغاز، تحسبا لإغلاق مضيق هرمز، نتيجة لتزايد احتمالات اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وايران، مبدياً استغرابه من عدم كشف وزارتي النقل والنفط عن خططهما لتصدير النفط واستيراد البضائع، في حال تعرض الموانئ العراقية الى التوقف التام، او إبعاد السفن العراقية عن المناطق المهددة، او إيجاد ممرات بديلة عن تلك الموانئ.

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