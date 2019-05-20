2019/05/20 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / محافظ بغداد ووزير التخطيط يتفقان على تشكيل فريق مشترك للإسراع بتنفيذ المشاريع

20/05/2019 18:27:00 PM |

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واع /بغداد / ز .أ

أعلن محافظ بغداد، فلاح الجزائري، اليوم الاثنين، تشكيل فريق مشترك مع وزارة التخطيط للاسراع بتنفيذ المشاريع الى جانب إيجاد حلول نهائية للمعرقلات التي كانت تواجه المشاريع السابقة.

وذكر المحافظ، في بيـان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) خلال اجتماع مشترك مع وزير التخطيط نوري الدليمي حضره رئيس مجلس المحافظة والكادر المتقدم في المحافظة، إن “محافظة بغداد تعاني كثيرا من التلكؤ بتنفيذ المشاريع لكن هناك جدية للتعاون بيننا وبين وزارة التخطيط لايجاد الحلول السريعة لتلك المشاكل، مشيرا الى ان الاجتماع تضمن طرح الكثير من القضايا التي تخص تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات لاهالي بغداد.

وأضاف، اننا اليوم نشهد تعاوناً كبيراً بين وزارة التخطيط وحكومة بغداد المحلية وهو ما نعتبره بمثابة نقطة انطلاق صحيحة نحو الاسراع بتنفيذ المشاريع، مبينا ان الاجتماع تضمن ايضا الاتفاق على الاسراع باستحصال الموافقات والتخصيصات الخاصة بالمشاريع من قبل وزارة التخطيط وتشكل فريق مشترك لانجازها، ونرى ان هذه سياسة عمل ناجحة وستنعكس بشكل كبير وفاعل على مستوى تقديم الخدمات في العاصمة.

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