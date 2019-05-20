نائب يوجه سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي.. (وثيقة)

2019/05/20 | 18:51

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه النائب جمال المحمداوي، اليوم الأثنين، سؤالا برلمانيا إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي بشأن تأخر احتساب الألقاب العلمية لموظفي الديوان من حملة الشهادات العليا.

وقال المحمداوي في بيان: "اننا وجهنا سؤالاً برلمانياً جديداً، اليوم، الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للإجابة عليه كتابياً وذلك لبيان اسباب ومبررات التأخر في احتساب الالقاب العلمية لموظفي ديوان الوقف الشيعي من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير وما يعادلها) بعدما وردت اجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطوير بكتابها 2201 بتاريخ 11 اذار 2019".

وأضاف، أن إجابة الوزارة نصت على أنه "استنادا لحكام المادة (21 / ثانيا /ب) من قانون الوقف الشيعي والتي تنص على ( يتمتع منتسبو ديوان الوقف الشيعي ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل) بسريان هذه المادة على جميع منتسبي ديوان الوقف الشيعي من حملة الشهادات العليا".

وطالب النائب عن كتلة النهج الوطني بـ"بيان الجهة المقصرة في الديوان واحالتها الى التحقيق الاداري لعدم تطبيقها القوانين النافذة، واضرارها بمجموعة من الكفاءات العلمية".

بغداد اليوم- بغداد

طالب تحالف الإصلاح والاعمار، الاثنين (20 أيار 2019)، بإبعاد قضية السياسي الكردي شاسوار عبد الواحد عن التدخلات السياسية.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "يتابع تحالف الإصلاح والاعمار تطورات قضية الاتهام الموجه ا

بغداد اليوم- بغداد

بحثت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، الاثنين (20 أيار 2019)، المخالفات القانونية لمجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي وعدد من القضايا الأخرى.

وذكر بيان صادر عن اللجنة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنة الثقافة والاعلام بحثت مق

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، باستضافة وزير الصحة، علاء العلوان، فيما رفعت جلستها إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أنهى مناقشة الوضع البيئي في محافظة البصرة، فيما

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