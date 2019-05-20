هيأة المنافذ تضبط 10 سمات دخول مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين في مطار النجف

2019/05/20 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، ضبط 10 سمات دخول "مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين في مطار النجف الأشرف قادمين على شركة الخطوط الجوية الايرانية (اتا اير) يرمون الدخول للبلاد

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