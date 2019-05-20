بنيان: رئيس الوزراء يصادق على صرف منحة اللجنة الاولمبية

2019/05/20 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان، اليوم الأثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي صادق على آليات وضوابط اللجنة الخماسية المنبثقة من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٤٠) بخصوص صرف منحة اللجنة الاولمبية.

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