2019/05/20 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجه النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا جديدا لرئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي لبيان اسباب تأخر احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان من حملة الشهادات العليا.وقال المحمداوي في بيان تلقته “خطوة برس”، “وجهنا سؤالا برلمانيا جديدا اليوم الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للإجابة عليه كتابيا وذلك لبيان اسباب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سؤال برلماني لرئيس ديوان الوقف الشيعي بشأن الألقاب العلمية وكالة خطوة برس.

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