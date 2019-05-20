32 قتيلا خلال عملية هروب سجناء في طاجيكستان

2019/05/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة العدل في بيان إن 24 من داعش قتلوا ثلاثة حراس، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا أيضا خمسة سجناء آخرين واحتجزوا معتقلين آخرين رهائن قبل أن يضرموا النار في المنشآت الطبية للسجن ليحاولوا الفرار.وبحسب البيان فإنه على أثر عملية قتل 24 من أعضاء هذه المجموعة واعتقل 35 آخرون وتم تحرير الرهائن. انتهى.ص.هـ.ح.

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