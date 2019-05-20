وزير الخارجية البريطاني يحذر إيران من عواقب التعرض للمصالح الأميركية

2019/05/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الاثنين، ان تعرض المصالح الأميركية في الشرق الأوسط لهجوم سيدفع الأميركيين للثأر، لافتا إلى ان "على الإيرانيين التفكير بذلك جيدا".

وأضاف هانت، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع لجمعية الصحة العالمية في جنيف، اليوم، 20 أيار 2019، "أقول للإيرانيين: لا تستهينوا بعزم الجانب الأميركي، إنهم لا يريدون حربا مع إيران.



لكن إذا تعرضت المصالح الأميركية لهجوم فسيردون.



وهذا أمر يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بتمعن شديد"، وفق ما نقلته "رويترز".

وتابع بالقول "أود أن أقول للإيرانيين: لا تقللوا من شأن عزم الجانب الأميركي".

وكان هانت قد حذر في وقت سابق، من كل أنواع السفر إلى إيران، خاصة بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يحملون أيضا الجنسية الإيرانية، مبينا ان ذلك يأتي ردا على "استمرار الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة" لمواطنين يحملون جنسية مزدوجة.

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