إغلاق برج إيفل أمام السياح بسبب رجل حاول تسلقه

2019/05/20 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أغلقت السلطات برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية باريس أمام السياح، بعد ظهر اليوم الاثنين، بسبب رجل حاول تسلق البرج، حبما أفادت قناة BFMTV التلفزيونية.وقال الصحفيون إن الرجل المجهول بدأ تسلقه للبرج بدءا من مستواه الثاني، مضيفين أن الحي الذي يقع فيه البرج حوصر من قبل رجال الشرطة.وأعلنت إدارة برج إيفل، في […]

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