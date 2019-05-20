2019/05/20 | 19:10

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مصدر مسوؤل: ايران ترفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف

أعلن المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان

ايران قامت اعتبارا من اليوم برفع حجم انتاجها من اليورانيوم المخصب

ذات النسبة 3.67 بالمائة، لاربعة اضعاف .وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان كمالوندي اعلن اليوم

الاثنين في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع " نظنز" لتخصيب اليورانيوم

انه اثر القرار الاخير لمجلس الاعلى للامن القومي، قامت ايران

برفع حجم انتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لاربعة

اضعاف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

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