2019/05/20 | 19:10

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لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني تعقد اجتماعاً مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل

الاثنين

20

ايار

2019 :

06:42 pm

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أعلن المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الایراني علي نجفي،

عقد الاجتماع الثاني للجنة مع سفراء الدول الأوروبية الاسبوع

المقبل لمناقشة الاتفاق النووي. نجفي اشار الى أنه من المقرر ان يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول

الاوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول

ورئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي ، وذلك لتبادل وجهات النظر حول

القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي ، والمنطقة وقرار ايران الاخير بشأن

مهلة الستين يوماً التي أعطيت للأوروبيين.

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