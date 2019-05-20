ايران ترفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف

2019/05/20 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، ان ايران قامت اعتبارا من اليوم برفع حجم انتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لاربعة اضعاف .

وأفادت وسائل اعلام ايرانية، ان "كمالوندي اعلن في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع " نظنز" لتخصيب اليورانيوم انه اثر القرار الاخير لمجلس الاعلى للامن القومي، قامت ايران برفع حجم انتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لاربعة اضعاف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين".

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