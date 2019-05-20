2019/05/20 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، عن ضبط 10 سمات دخول مزورة بحوزة اجانب في مطار النجف الدولي.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" ضبط 10 سمات دخول مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين في مطار النجف الأشرف قادمين على شركة الخطوط الجوية الايرانية {اتا اير} يرمون الدخول للبلاد".واضافت" بعد تدقيقها في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن سمات الدخول مزورة، تم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ".انتهى

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