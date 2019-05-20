الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا

2019/05/20 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ضبطت أجهزة الأمن السورية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف درعا الشمالي الغربي.وذكرت مصادر مطلعة، إن الجهات المختصة تمكنت بالتعاون مع الأهالي من ضبط مستودعات أسلحة من مخلفات المجموعات المسلحة في بلدة إنخل بريف درعا الشمالي الغربي.وأفادت بأن الأسلحة التي تم ضبطها تضم قذائف (آر بي جي) […]

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