حقوق يتحفظ على القرارات القضائية بحق شاسوار عبد الواحد ويؤكد: تلفيق التهم أمر مرفوض

2019/05/20 | 19:22

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بغداد اليوم _ بغداد

دان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم الأثنين، القرارات القضائية الصادرة عن محاكم إقليم كردستان ضد ر...





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