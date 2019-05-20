2019/05/20 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم الأثنين، القرارات القضائية الصادرة عن محاكم إقليم كردستان ضد ر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقوق يتحفظ على القرارات القضائية بحق شاسوار عبد الواحد ويؤكد: تلفيق التهم أمر مرفوض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
دان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم الأثنين، القرارات القضائية الصادرة عن محاكم إقليم كردستان ضد ر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقوق يتحفظ على القرارات القضائية بحق شاسوار عبد الواحد ويؤكد: تلفيق التهم أمر مرفوض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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