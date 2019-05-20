حكيم شاكر: نتطلع للحفاظ على سمعة الزوراء أمام الوصل

2019/05/20 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد حكيم شاكر، المدير الفني للزوراء، أن فريقه جاء إلى الإمارات، من أجل تقديم مباراة كبيرة تليق بتاريخهم أمام الوصل.

ويحل الزوراء، ضيفًا على الوصل، غداً الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وقال شاكر في المؤتمر التقديمي "نسعى لتحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بسمعة فريقنا رغم أن اللقاء مجرد تحصيل حاصل".وأضاف "ما حدث في مباراة الزوراء أمام النصر، هو السبب في ابتعادنا عن المنافسة، دخلنا البطولة كمنافس على التأهل رغم الفوارق الكبيرة من الناحية الفنية والمادية".وأوضح "أمامنا مباريات مهمة في الدوري العراقي والكأس، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، حتى نحصل على الحافز للظهور بشكل جيد محليًا".من جهته، قال لاعب الزوراء، حيدر أحمد، الذي حضر المؤتمر الصحفي "عازمون على تحقيق الفوز في المباراة، رغم خروجنا من المنافسة".ويحتل الزوراء، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصل متذيل الترتيب.انتهى

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