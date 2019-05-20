تعرف على المدن ذات الرواتب الأعلى في العالم

2019/05/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمكنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من إزاحة مدينة زيوريخ السويسرية عن صدارة قائمة المدن التي يحصل فيها العاملون على الرواتب الأعلى في العالم.المدينة الأمريكية التي احتلت على مدار السنوالت الخمس الأخيرة مراتب توزعت بين السابعة والـ21، احتلت المرتبة الأولى لهذا العام، كأعلى الرواتب التي تصرف للموظفين فيها.فبحسب إحصائية لـ”دوتشيه بنك” فإن […]

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