مخالفة للضوابط.. اتلاف شحنة سكائر في كمرك المنطقة الوسطى

2019/05/20 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت السلطات الكمركية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد اليوم الأثنين، عن اتلاف شحنة سكائر مكونة من ( 1770) كروص بأنواع ومناشىء

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