بالوثيقة.. المياحي يصدر توجيهات بشأن موظفي عقود واسط بتنمية الاقاليم

2019/05/20 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ واسط، محمد جميل المياحي،اليوم الاثنين, توجيهات بشأن موظفي العقود في بتنمية الاقاليم.واطلعت "العهد نيوز"،على وثيقة صادرة من مكتب المياحي، بعنوان "أمر اداري"،

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