ابتكار جهاز لاسلكي للتخلص من الأرق

2019/05/20 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر علماء مركز التكنولوجيا العصبية للنوم واليقظة مع معهد النشاط العصبي العالي وفيزيولوجيا الأعصاب بالأكاديمية الروسية للعلوم جهازًا لاسلكيا لمكافحة الأرق وتحسين نوعية النوم.وقال إيليا بلوخين مدير عام المركز في تصريح لوكالة نوفوستي، إن الجهاز الذي أطلق عليه اسم EcoSleep مخصص للأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطراب النوم، وكذلك للذين يستيقظون في […]

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