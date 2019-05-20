2019/05/20 | 20:12

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فيديو ..



العقابي يدعو الحكومة الى التقصي عن حقيقة استهداف الاقتصاد الوطني

الاثنين

20

ايار

2019 :

07:55 pm

23

دعا النائب حسين العقابي الحكومة إلى التقصي عن حقيقة جرائم استهداف

الاقتصاد الوطني والجهات التي تقف خلفها, مبينا ان حرق آلاف الدوانم

من حقول الحنطة والشعير محاولة واضحة لاستهداف الأمن الغذائي الذي

يشكل ركيزة من ركائز الأمن الوطني...

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