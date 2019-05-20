2019/05/20 | 20:12

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بالصور ..



اهالي قضاء الشافعية يغلقون الطريق الرابط بين النجف والديوانية

تظاهرة ابناء قضاء الشافعية غربي مركز مدينة الديوانية للمطالبة

باطلاقات الحصص المائية بعد ان جفت اراضيهم وهاجر اكثر اصحاب القرى

وتركو الزراعة.

وافاد مصدر محلي ان المتظاهرون قامو باغلاق الطريق الرابط بين

محافظة الديوانية والنجف الاشرف.

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