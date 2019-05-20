تحرير فتاة ايزيدية من سوريا

2019/05/20 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اعلن البيت الإيزيدي في سوريا، عصر اليوم الاثنين 20 مايو/أيار 2019، عن تحرير فتاة ايزيدية من قبل قوات “قسد” بالتنسيق مع ادارة مخيم “هول” الذي يضم المئات من عوائل داعش وأطفالهم، كان قد تم خطفها مع الألاف من النساء الايزيديات الأخريات على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي عام 2014، من قضاء […]

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