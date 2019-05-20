2019/05/20 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مواجهة “هيمنة مافيا السلاح” على السياسة الخارجية الأمريكية.وقال ظريف اليوم الاثنين، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على تصريحات ترامب لشبكة “فوكس نيوز”، إن الأخير “ينتقد بحق (الوسط العسكري الصناعي)، الذي يقود أمريكا نحو الحروب المستمرة.ولكن أن يسمح للفريق (ب) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يدعو ترامب إلى مواجهة هيمنة مافيا السلاح على سياسته الخارجية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يدعو ترامب إلى مواجهة هيمنة مافيا السلاح على سياسته الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).