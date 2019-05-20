احتجاجات غاضبة على نية الحكومة خفض الرواتب في لبنان

2019/05/20 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تصدت قوات الأمن اللبنانية لمتظاهرين أمام مقر رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، بعد محاولتهم اقتحام الأسلاك الشائكة المحيطة بالسراي الحكومي في بيروت، حسب ما

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