لمكافحة الفقر في بغداد.. وزير التخطيط يخصص 30 مليار دينار

2019/05/20 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، عن تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد، فيما دعا المحافظة الى

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