مبابي يشعل تكهنات انتقاله لريال مدريد!

2019/05/20 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

فتح المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله مع باريس سان جرمان، بتصريحات ألمح فيها إلى أنه يبحث عن مسؤوليات أكبر، سواء في باريس أو في "مكان آخر".

وأكد مبابي، أنه وصل إلى نقطة تحول في مسيرته، وأن الوقت قد حان لكي يضطلع بمسؤوليات أكبر.



مشيرا إلى أنه لا يستبعد الاستمرار مع ناديه الحالي، كما لا يستبعد أيضا الرحيل إلى ناد آخر لبدء مشروع جديد، خاصة أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وقال مبابي يوم الاثنين، خلال حفل لرابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا: "وصلت إلى نقطة تحول في مسيرتي، لقد اكتشفت العديد من الأشياء هنا والآن أشعر أنني ربما وصلت لمرحلة تحمل المزيد من المسؤوليات، ربما هنا في باريس الذي يروق لي العمل معه أو في مكان آخر مع مشروع جديد".

واختير مبابي (20 عاما) خلال الحفل كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، كما منح مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج البلاد.

ويستعد مبابي لاختتام موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان بمواجهة ريمس في الجولة الأخيرة في مسابقة الدوري الفرنسي، حيث يسعى إلى اقتناص جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، والتي ينافسه عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

واختتم ميسي مشواره هذا الموسم في الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 36 هدفا، فيما يتبقى لمبابي، الذي سجل 32 هدفا، مباراة واحدة يخوضها أمام ريمس، يوم الجمعة المقبل.

بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الشهيرة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الحالي، يرغب في العمل مجددا مع المدرب جوزيه مورينيو.

وقد عمل مورينيو مع رونالدو من قبل في نادي ريال مدريد في الفترة من

بغداد اليوم

جرى عصر اليوم الاثنين في دبي الاماراتية ، المؤتمر التنسيقي للقاء الزوراء والوصل الاماراتي والتي تقام يوم غد الثلاثاء على ملعب الوصل في الامارات ضمن منافسات الجولة الاخيرة لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.





وذكر نادي الزوراء في

بغداد اليوم

ذكر مدرب فريق الزوراء بكرة القدم حكيم شاكر اليوم الاثنين 20/5/2019 ، قبل لقاء الوصل الاماراتي يوم غد الثلاثاء، في الجولة الاخيرة من منافسات فرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا، أن الفريق جاء للامارات لتقديم مباراة تليق بسمعة الزوراء و

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