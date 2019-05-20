التخطيط تطلق 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في بغداد و 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير

2019/05/20 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..وجه وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، بتخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد، فيما كشف عن استراتيجية الوزارة لاستئناف المشاريع المتوقفة في أقضية ونواحي العاصمة

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